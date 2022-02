Hilton porta il marchio DoubleTree a Malpensa, sei le new entry europee

14:59

C’è anche l’Italia nel piano di espansione che Hilton ha in serbo per il suo brand DoubleTree by Hilton. Tra le sei strutture che diventeranno operative in Europa ce n’è dunque anche una nel nostro territorio: il DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona, seconda apertura del gruppo nell’area di Malpensa dopo l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa.

La struttura, che sarà inaugurata ad aprile, è frutto di un accordo di franchise con Gdf Group, un partner consolidato per Hilton nel nostro Paese. Sia l’aeroporto di Malpensa sia Malpensa Fiere sono a 15 minuti di auto dalla struttura, mentre è possibile raggiungere il centro di Milano in 25 minuti.

Le camere sono 246 ed è presente anche un centro convention, che include 7 sale meeting e offre spazi per le aziende situate nei dintorni.



Un brand che guida la crescita

“Fin dall’esordio di DoubleTree in Europa nel 2008 - spiega Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton - il brand ha continuato a guidare la crescita del segmento upscale in Europa, dal momento che si trova in 19 Paesi, a cui se ne aggiungeranno altri 7 nei prossimi anni. Dei 600 hotel Hilton in Emea, 140 sono DoubleTree by Hilton”.



Tra le sei nuove aperture anche il DoubleTree by Hilton Sittard nei Paesi Bassi e quello di Hannover, in Germania, che hanno aperto i battenti a dicembre scorso.

È un debutto quello francese del marchio, che ha aperto la sua prima struttura DoubeTree by Hilton a Lione il mese scorso. Il DoubleTree by Hilton Lyon Eurexpo (nella foto) si trova all’interno del Technological Park di Saint-Priest, che ospita più di 200 aziende ed è a pochi minuti dall’ Eurexpo Exhibition Centre di Lione, la seconda location per conferenze più grande in Francia.



Esordio del brand anche in Ungheria dove il DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences aprirà nel 2023 nel quartiere di Pösingermajo. Infine un altro debutto: quello di Brasov, la seconda città della Romania più visitata dopo Bucarest e molto conosciuta per la sua storia medievale. L’albergo aprirà nel 2024 nel cuore della città e offrirà ai suoi ospiti, tra l’altro, uno sky bar, un casinò con entrata separata, spazi meeting e un centro fitness e wellness.

Nei prossimi due anni DoubleTree by Hilton pianifica di aprire 24 nuovi hotel.