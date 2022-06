Valle d’Aosta, nuova campagna per l’estate

13:27

“Il tempo ritrovalo qui” è il claim della campagna pubblicitaria per la stagione estiva 2022 della Valle d’Aosta, su tv e carta. I temi, rappresentati attraverso un approccio concettuale e esperienziale, sono: storia, cultura, natura, attività sportive outdoor, enogastronomia, spettacolo e intrattenimento. Immagini e soggetti scanditi dal suono lento di un metronomo che riporta l’attenzione sul tempo e sulla qualità di come questo può essere speso in vacanza, cioè in relax, in un ambiente naturale e sostenibile, percorrendo sentieri di montagna o visitando un castello o una dimora signorile.

Pubblicità

“La stagione estiva – ha detto l’assessore dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz – si preannuncia vivace... (continua a leggere su HotelMag)