Accordo Cdp e Iccrea: 250 milioni per le pmi che investono in sostenibilità

13:27

Un’iniziativa da 250 milioni per sostenere l’accesso al credito delle imprese italiane di minori dimensioni, aumentare gli investimenti sostenibili e generare un impatto positivo sull’ambiente. Questi gli obiettivi dell’accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e Bcc Banca Iccrea, volto a garantire nuova finanza, su un orizzonte temporale sino a 18 anni, a pmi e mid cap impegnate in investimenti su efficientamento energetico, economia circolare, mobilità sostenibile.

Pubblicità

L’operazione fa seguito a un accordo sottoscritto nel 2020 per il sostegno alle realtà operanti nel settore turistico, ed è in linea con il Piano strategico 2022-2024 di Cdp che punta, in sinergia e complementarità con il sistema bancario, a una maggiore vicinanza alle imprese con l’obiettivo di... (continua a leggere su HotelMag)