Marriott scommette sul Vietnam: 8 aperture entro il 2025

10:17

Marriott intensifica gli impegni sul Vietnam. Il gruppo alberghiero sta collaborando con il brand vietnamita Vinpearl per aggiungere 8 nuove proprietà nel Paese, per un totale di 2.200 camere.

Secondo quanto si apprende da Travel Weekly, 6 degli 8 indirizzi dovrebbero essere riconvertiti ed entrare a far parte dell’offerta già entro la fine del 2022.



Si tratta del Vinpearl Luxury Landmark 81, a Ho Chi Minh City, che diventerà Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection; Vinpearl Luxury Danang, situato sulla spiaggia di Non Nuoc, che diventerà Danang Marriott Resort & Spa; Vinpearl Phu Quoc Resort, che diventerà Sheraton Long Beach Phu Quoc Resort; Vinpearl Hotel Imperial, Hai Phong, che diventerà Sheraton Hai Phong; Vinpearl Hotel Can Tho, che diventerà Sheraton Can Tho; e Vinpearl Hotel Lang Son, che diventerà Four Points by Sheraton Lang Son.



Le altre 2 strutture saranno nuove costruzioni. L’apertura è prevista per il 2025: si tratta dello Sheraton Vinh e del Four Points by Sheraton Ha Giang. Le due strutture si troveranno in location esclusivo e si rivolgeranno prevalentemente alla clientela internazionale.



Attualmente, Marriott conta 10 strutture in Vietnam, tra hotel e resort.