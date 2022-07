Hotellerie, grandi catene alla conquista dell’Italia

12:37

"In linea col trend europeo, lusso e benessere spingono l'Italia verso l'innalzamento dell'offerta alberghiera, ma con un asso nella manica in più: il territorio.

Pubblicità

L'ultimo rapporto di Castello Sgr e Scenari Immobiliari, presentato all'Hospitality Forum 2022 di Milano, non lascia dubbi sulla vitalità degli investimenti delle grandi catene d'hotel (proprietarie del 5,5 per cento del patrimonio italiano, +0,5 per cento sul 2020) rispetto alle piccole-medie strutture a conduzione familiare: l'alberghiero rappresenta in generale la principale voce di traino (18 per cento) di tutte le operazioni immobiliari del 2021, con un fatturato complessivo di 2,5 miliardi di euro (+65 per cento sul 2020). "Le transazioni rilevate nel 2021 e nei primi mesi del 2022..." (continua nella digital edition di TTG Magazine)