Lefay Resort cede l'immobile del resort sul lago di Garda a Cdp

10:19

Lefay Resorts ha ceduto la sua struttura sul lago di Garda, a Gargnano in provincia di Brescia al Fondo del Turismo 2 di Cassa Depositi e Prestiti per 59 milioni di euro.

La notizia, come riporta Pambianconews, è una conferma del piano di ‘sale and lease back’ lanciato lo scorso anno, che vedeva Cdp in corsa per la proprietà della parte immobiliare.



L’operazione serve per liberare fondi per permettere a Lefay di investire sulla sua terza struttura, che sorgerà a Montalcino, in Toscana, che prevede un investimento di 16,9 milioni.



Il gruppo Lefay continuerà a gestire il resort sul lago di Garda.



“Contestualmente – riporta Pambianco - la Lefay Resorts Garda ha sottoscritto un contratto di retrolocazione del complesso immobiliare di Gargnano della durata di 30 anni (eventualmente estendibile di ulteriori 10 anni) riservandosi l’opzione di riscattare il complesso dopo sette anni dalla data di decorrenza della locazione”.