Adsi e Airbnb, bando da 1 milione di euro per la valorizzazione delle dimore storiche

09:15

Adsi e Airbnb uniscono le forze per la valorizzazione degli immobili storici. Grazie alla donazione di un milione di euro da parte della piattaforma di home sharing, l’Associazione Dimore Storiche Italiane lancia un bando, che consentirà ai proprietari di dimore storiche di accedere a finanziamenti per interventi di recupero di immobili storici già convertiti o da convertire all’ospitalità o per il miglioramento dei servizi ricettivi già presenti.

L’iniziativa è stata presentata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, nel corso del convegno Abitare nella storia, guardare al Futuro, che si è svolto oggi a Palazzo Taverna a Roma, con il saluto della Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.



La donazione di Airbnb si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio culturale europeo promosso dalla piattaforma.