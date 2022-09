Ihg, nuovo attacco informatico: perse ingenti quantità di dati

17:32

Nuovo attacco informatico ai danni di Intercontinental Hotels Group. Nelle scorse ore i sistemi di prenotazione del gruppo sono finiti nel mirino di due hacker basati in Vietnam.

L'episodio ha causato la perdita di grandi quantità di dati.



Secondo quanto riporta Travel Mole, i due cyber criminali avrebbero contattato la Bbc attraverso Telegram affermando di aver agito “per divertimento” e mostrando gli screenshot dell'attacco effettuato.



I due sono stati in grado di accedere ai sistemi di prenotazione attraverso una password debole, compromettendo per diverse ore il booking e il check-in in diverse strutture.