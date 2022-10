B&B Hotels a TTG Travel Experience: focus su aperture e servizi

08:00

B&B Hotels Italia a Rimini per alzare il velo sui piani di espansione e i nuovi servizi. La catena alberghiera parte di B&B Hotels Group parteciperà all’edizione 2022 di TTG Travel Experience – dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini – con uno stand dedicato (C5 - 075).

La presenza alla manifestazione di Italian Exhibition Group sarà, spiega l’azienda in una nota “un’opportunità unica per incontrare e confrontarsi con gli operatori del settore ed essere continuamente aggiornati sullo sviluppo del segmento”.



B&B Hotels Italia presenterà le sue strutture in Italia e in Europa e la strategia di espansione, che prevede, entro la fine del 2022, il raggiungimento di oltre 60 hotel.



La catena mostrerà anche le novità in termini di servizi e comfort.