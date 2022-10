Soggiorni tailor made, tris di proposte di HotelNerds per l’hospitality

08:47

Si chiamano di A.I. Sell, EPleasure, HotelEasyReservations i tre strumenti che HotelNerds by EasyConsulting mette a disposizione del settore dell’hospitality per moltiplicare il coefficiente esperienziale dei pacchetti.

Il valore dell'esperienza

“La personalizzazione in chiave esperienziale - spiega Fabrizio Zezza, ceo di HotelNerds by EasyConsulting - è il fattore vincente che permette di sottrarre una struttura ricettiva dalla competizione del prezzo. Offrire esperienze autentiche e pacchetti costruiti attorno ad esse permette di spostare l’attenzione sul valore anziché sul prezzo, aprendo la strada all’importanza di comunicare e vendere nella maniera più chiara, semplice e sicura possibile”.



Il primo strumento, A.I. Sell, è una supervised machine learning “semplice, ma tremendamente efficace - afferma Francesco Desideri, cmo HotelNerds -, in grado di automatizzare il processo di vendita riducendo al minimo il tasso di abbandono del sito”.



Epleasure è invece un ambiente nato appositamente per vendere servizi ancillari, prodotti, pacchetti ed esperienze, mentre HotelEasyReservations è il booking engine “che eleva il concetto di soggiorno tailor made attraverso opzioni di personalizzazione di ogni singola camera”.



Al TTG Travel Experience HotelNerds vestirà i panni della community online, mettendo da parte il suo ruolo di partner tecnologico per ricoprire quello di intervistatore e ricercatore dei fenomeni in un mercato in continua evoluzione.

“La ricerca è sempre stata un elemento imprescindibile per lo sviluppo dei nostri prodotti - conclude Fabrizio Zezza - e le interviste sono il mezzo perfetto per ascoltare le idee e i progetti degli albergatori”.