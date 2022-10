San Domenico Hotels raddoppia sulle Dolomiti con Castel Badia

15:33

Il gruppo San Domenico Hotels aggiunge un nuovo indirizzo in montagna, dopo la recente acquisizione dell’Hotel de Len a Cortina. Si tratta di Castel Badia, situato a San Lorenzo di Sebato, ai piedi della zona sciistica del Plan de Corones.

La struttura è di proprietà di Kronplatz Touristik e la partnership con San Domenico Hotels prevede la riqualificazione e valorizzazione dello storico castello del X secolo situato in Val Pusteria, la ‘valle verde’ dell’Alto Adige orientale, si legge su Pambianco News.



Il gruppo San Domenico Hotels, dopo le masserie di lusso in Puglia, Borgo Egnazia e la gestione dell’ Hotel Santavenere a Maratea guarda quindi all’ospitalità montana: il complesso di Castel Badia dovrebbe essere pronto per il debutto nel 2024.



“Il nostro obiettivo è quello di individuare strutture con cui avviare una collaborazione, valorizzando l’autenticità di un territorio, e dando ai clienti esperienze uniche ed indimenticabili – dice Aldo Melpignano, patron di San Domenico Hotels - . Vogliamo fornire ai nostri partner modelli di gestione operativa e servizi in grado di rafforzare il patrimonio alberghiero italiano e di tutelarne e promuovere l’unicità”.