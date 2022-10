19:20

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo ministro del Turismo, onorevole Daniela Santanchè. La attende un compito impegnativo, che le condizioni di contesto rendono ancor più arduo" Bernabò Bocca (nella foto), presidente di Federalberghi, dà il benvenuto alla nuova ministra del Turismo Daniela Santanchè.

"Tutti gli albergatori italiani - si legge in una nota diffuda da Ansa -sono pronti a lavorare al suo fianco, per sostenere lo sviluppo dell'economia del turismo e la produzione di reddito e occupazione, nell'interesse dell'Italia. Ringraziamo il ministro uscente, onorevole Massimo Garavaglia, per l'impegno e l'attenzione che ha dedicato al settore in uno dei momenti più difficili della storia del Paese".