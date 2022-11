Baja Hotels, sponsor della squadra di pallavolo Hermaea Olbia

21:00

Baja Hotels è sponsor di Hermaea Olbia, la squadra di pallavolo femminile di Serie A2, attualmente al primo posto del girone.

L’azienda affiancherà le aquile biancoblu nel suo ricco calendario di match in giro per la Penisola.



“Siamo molto onorati di poter contribuire alla valorizzazione e alla crescita di una eccellenza sportiva come Hermaea - dichiara in una nota Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels -. Con questa partnership consolidiamo ulteriormente il legame già profondo e duraturo con la Sardegna abbracciando, in questo caso, il mondo dello sport, il quale merita di essere supportato al pari delle tante bellezze naturalistiche, culturali, artistiche e enogastronomiche che quest'isola meravigliosa custodisce, con l’auspicio che il binomio Hernaea-Baja Hotels sia foriero di nuovi ambiziosi successi”.