Casual Hoteles sbarca a Firenze con il Casual Rinascimento Firenze & Spa

12:24

Sceglie Firenze per il suo sbarco in Italia Casual Hoteles, che aprirà a fine dicembre il Casual Rinascimento Firenze & Spa, una struttura di 37 camere distribuite all’interno di 3 palazzi del XV secolo.

L’hotel entra a far parte del portafoglio Casual con un contratto di gestione e occuperà gli edifici di Palazzo d'Anghiari, Palazzo delle Poste e Palazzo Baldaccio, nel centro del centro storico di Firenze.



L'hotel è composto da 37 camere, suite con terrazzo e camere che possono ospitare fino a 3 e 4 persone e dispongono di cucina propria. I servizi del Casual Rinascimento Firenze & Spa comprendono anche un bar della reception e un piccolo giardino interno con piante di limoni. Casual Rinascimento Firenze & Spa è inoltre ‘Pet Lovers’, e offre alloggio gratuito per un massimo di 2 animali di peso massimo di 25 chili ciascuno, previa prenotazione via web.



Secondo il fondatore di Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuan, il potenziale dell'Italia è alto: "Ha un gran numero di hotel indipendenti con tra le 40 e le 80 camere, che crediamo di poter aiutare a essere redditizi grazie al nostro modo peculiare di radicarci con le rispettive destinazioni".