La nuova ospitalità ibrida di Milano: 21 House of Stories raddoppia le strutture

16:40

Da Way of Living a 21 House of Stories. Il concept di ospitalità ibrida ideato da Alessandro e Mauro Benetton cambia nome e raddoppia a Milano.

Dopo quella in Città Studi, infatti, 21 House of Stories metterà le sue insegne su una nuova struttura, prevista sui Navigli. Si tratta di un contenitore ibrido, che rompe gli schemi dell’ospitalità tradizionale facendo coesistere al suo interno camere d’albergo moderne e funzionali - con oggetti di design italiano e numerose dotazioni tecnologiche - e spazi coliving prenotabili anche per un mese, che offrono soluzioni di lunga permanenza a chi studia o lavora.



La combinazione di spazi privati e aree comuni garantisce indipendenza e numerose occasioni di incontro.

Sono inoltre programmati diversi concerti e talk, in un una continua interazione con l’ambiente esterno. “L'avvio della commercializzazione della seconda struttura - dichiara Nicola Accurso, managing director di 21 House of Stories - rappresenta il momento ideale per aggiornare il brand alla luce delle esperienze dei primi due anni di attività”.



Esperienze tutte positive, se pensiamo che l’hotel dalla ripartenza di marzo ha visto un tasso di occupazione superiore al 90%, oltre a una notevole partecipazione agli spettacoli e agli eventi.

“Il nostro concept - continua Accurso - si evolve in una direzione ancora più lifestyle, in cui l'ospite può mescolare sfera privata e professionale in un ambiente estremamente stimolante. La nostra House of Stories è il luogo fisico e digitale nel quale le storie degli ospiti diventano uniche”.