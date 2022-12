di Amina D'Addario

08:05

Predire le preferenze degli utenti attraverso l'analisi dei dati, adottare la tariffa migliore senza perdersi in faticosi rompicapi o vendere servizi ancillari sfruttando concierge virtuali che interagiscono con il cliente a qualsiasi ora del giorno e della notte. L'intelligenza artificiale in hotel non è più fantascienza, è una realtà.

Secondo uno studio del Politecnico di Milano il 95% degli italiani ha familiarità con l'espressione intelligenza artificiale, il 60% è in grado di riconoscerne la presenza nei prodotti o nei servizi utilizzati e l'80% ne dà una valutazione positiva. Ma l'A.I. sta rivoluzionando nel profondo anche l'organizzazione delle aziende, soprattutto di quelle più grandi: nel 2021 sono stati investiti 380 milioni in progetti che riguardano questo ambito, il 27% in più rispetto all'anno precedente.



Ma quali sono i vantaggi per il mondo alberghiero? "Le applicazioni dell'intelligenza artificiale nella ricettività sono diverse - ha spiegato Mauro Lupi, strategy director di Alecsandria Comunicazione, nel corso di un webinar organizzato da Edi-Confcommercio - C'è la gestione del booking e del pricing, ma anche le analisi predittive che possono essere fatte in tanti contesti, compreso quello della ristorazione con strumenti che, per esempio, aiutano gli alberghi dotati di grandi ristoranti a ottimizzare i costi".