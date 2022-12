Blu Hotels, inizia la stagione invernale: le novità per gli ospiti

12:42

Tutto è pronto per la stagione invernale dei Blu Hotels, che riapre le sue strutture in occasione del Ponte dell’Immacolata. Il primo albergo a tornare operativo è stato, il 3 dicembre, il Blu Hotel Natura & Spa di Folgaria, da quest’anno un Adults Only. La struttura è famosa per la ricca proposta di trattamenti benessere al My Vitalis Wellness & Spa. Il centro benessere dispone di una piscina interna che si estende all’esterno con vasca idromassaggio con acqua riscaldata, sauna finlandese, biosauna, bagno turco, docce emozionali e una zona relax. Novità dell’inverno 2022/2023 l’ampliamento dell’area esterna, con sauna e vasche idromassaggio.

Gli hotel per chi scia

Dal 7 dicembre sarà la volta dell’Hotel Rezia, nel centro di Bormio, e del Blu Hotel Acquaseria, a pochi metri dal centro storico di Ponte di Legno e che, grazie alla posizione strategica, permette agli ospiti della struttura di trascorrere le loro giornate sulle piste della ski area Ponte di Legno-Tonale. Chi, invece, vuole trascorreere una vacanza in alta quota potrà optare per il Blu Hotel Senales: Zirm-Cristal di Maso Corto, con accesso diretto agli impianti di risalita della Val Senales.

Infine il Linta Hotel Wellness & Spa di Asiago (VI), Il Golf Hotel di Folgaria (TN), il Grand Hotel Misurina dell’omonima località e il Grand Hotel del Parco di Pescasseroli (AQ), a poca distanza dal parco Nazionale degli Abruzzi, apriranno la loro stagione invernale il prossimo 23 dicembre.