Federalberghi e scuole, intesa per l’occupazione

15:55

Promuovere, attraverso l’apprendistato, l’ingresso di giovani qualificati nel mondo dell’ospitalità. Questo l’obiettivo delle intese siglate da Federalberghi con la Rete nazionale degli istituti alberghieri - Re.Na.I.A. per le scuole secondarie superiori e con la rete degli ITS Turismo per gli istituti tecnologici superiori.

“La carenza di manodopera - ha dichiarato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi - è solo la punta di un iceberg rappresentato dal rischio di un progressivo impoverimento professionale e dalla carenza di conoscenze che può compromettere le prospettive di sviluppo del settore. Per questo motivo ci siamo mossi con le reti degli istituti alberghieri e degli ITS per innescare un processo virtuoso di crescita delle persone e del turismo in generale”.



Il contratto di apprendistato

Le intese rappresentano un ulteriore sviluppo della strategia comune per promuovere orientamento, conoscenza e occupazione che i tre partner condividono da tempo.



Si tratta di una “cassetta degli attrezzi” condivisa che, partendo da un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, individua un contratto tipo di apprendistato di primo o di terzo livello e lo completa con un modello di piano formativo individuale, creando un quadro condiviso per l’utilizzo dell’apprendistato come possibile strumento di integrazione tra la realtà dell’istruzione e il mondo del lavoro.