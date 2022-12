Marriott sceglie Dubai per il primo resort negli Emirati

15:31

È in arrivo il primo resort a marchio Marriott per gli Emirati Arabi. Il Marriott Resort Palm Jumeirah, Dubai si annuncia come una delle novità più attese dell’area, un imponente struttura che sorgerà proprio di fronte alla spiaggia.

L’offerta è composta da 608 camere e suite vista mare, oltre a 10 concetti di ristorazione, una scintillante piscina espansiva, club per bambini, spa, centro fitness, sport acquatici e attività marine.



"Con l'apertura di questo resort – sottolinea Drew Iddings, vice president and global brand leader, Marriott Hotels -, continuiamo a vivere la nostra eredità di meravigliosa ospitalità e a creare slancio per l'evoluzione del marchio e l'appeal moderno che è fatto su misura per i nostri ospiti per potenziare ogni loro attività".