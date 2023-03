Bocca, Federalberghi: “Il nostro sistema penalizza le grandi imprese”

di Amina D'Addario

10:30

“Viviamo in un paradosso: da una parte diciamo che il problema dell’Italia è il nanismo delle imprese, dall’altro appena cresci, vieni penalizzato e non hai più l’accesso a determinati fondi”. A criticare un sistema che sosterrebbe poco le aziende di grandi dimensioni é stato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.



“È giusto aiutare i piccoli, ma - ha sostenuto in occasione di un incontro sulla sostenibilità organizzato dall’Associazione Civita insieme ad Ansa - bisogna anche non penalizzare la crescita delle imprese: se hai più di 25 dipendenti non puoi licenziare, se sei grande impresa non hai accesso ai fondi europei e a determinati sostegni”.



Importante, poi, per una filiera ricettiva costituita da tante aziende familiari puntare sulle sinergie: “In Italia abbiamo 33 mila alberghi con una media di 25 camere a struttura. Per tanti piccoli rimanere sul mercato è difficile, perché ti vai a scontrare con colossi che hanno migliaia di alberghi”. Meglio, quindi, secondo Bocca, “unirsi ad altre strutture, anche solo dal punto di vista commerciale”.