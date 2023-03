10:30

“Stiamo procedendo nella direzione giusta e gli operatori del settore sono determinati a innalzare i livelli qualitativi delle proprie strutture per offrire il meglio a chi viene in Italia”. Commenta così il ministro del Turismo Daniela Santanchè gli ottimi riscontri registrati all’apertura del bando FRI-Tur, che in sole 24 ore ha visto la presentazione di ben 500 domande.

“Stiamo parlando di un successo incredibile, che va ben al di là delle 300 domande fissate dal Pnrr come obiettivo da raggiungere”, ha poi aggiunto Santanchè ricordando come il bando Fri-tur nell’ambito del Pnrr Turismo consentirà di realizzare un’importante opera di riqualificazione delle strutture ricettive mettendo a disposizione una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni di euro.



I termini per la partecipazione al bando sono aperti fino al 20 aprile 2023.