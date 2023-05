Alberghi di lusso e resort nel mirino dell’immobiliare

10:02

L'immobiliare ricettivo in Italia ha due obiettivi ben precisi: i resort e gli hotel di lusso. E i protagonisti di questa 'caccia' sono soprattutto i grandi operatori internazionali del settore della gestione alberghiera.

L'analisi arriva da Re/Max e in particolare dalla settima edizione del report Real Estate Data Hub, realizzato dal centro studi dell'azienda e di Avalon Real Estate e dall’Ufficio Studi di 24Max.



Gli investimenti

In totale, il 2022 ha visto un volume di investimenti nell'hotellerie pari a 1,6 miliardi di euro, ovvero il 13% del totale.



L'andamento dell'economia nel suo complesso ha tuttavia frenato il balzo di inizio anno, facendo passare gli investitori a un atteggiamento 'wait and see' nel secondo semestre. "Tali dati - si legge in una nota di Re/Max - confermano il trend previsto anche per i prossimi 12-18 mesi, che vede gli investitori focalizzati sulle strutture di lusso, extra-lusso e resort".



Le previsioni per il 2023 e il 2024 sono ancora di crescita: una stima che arriva anche alla luce dell'aumento della domanda nel turismo, che sta rapidamente tornando ai livelli del 2019. "Nonostante ciò, in virtù dei fattori macroeconomici già descritti, l’atteggiamento degli investitori nei primi mesi del 2023 è ancora cauto e attendista".