Roma, previsioni positive per Natale e Capodanno

09:01

Se il trend per il 2019 è stato positivo anche se non come le attese, per la città di Roma le previsioni per le festività natalizie parlano di un netto miglioramento rispetto allo scorso anno.

Secondo le previsioni dell’Ebtl presentate nel corso dei consiglio direttivo di Federalberghi Roma, infatti, i circa 253mila arrivi previsti farebbero segnare un incremento di oltre 5 punti percentuali per i giorni intorno a Natale. Crescita leggermente superiore (+5,3%), invece, per il Capodanno.



“C’è bisogno di strategie di sistema – ha sottolineato il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli - nella promozione, nella lotta al degrado e all’abusivismo ricettivo, di un miglioramento del sistema di viabilità, di eventi capaci di attrarre, di investimenti sul congressuale e di un recupero d’immagine: l’auspicio è che il Piano Turistico quinquennale elaborato attraverso i lavori condivisi tra pubblico e privato nell’ambito del Town Meeting Futouroma ci conduca presto a decisi passi in avanti su tutti questi fronti”.