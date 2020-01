Il nuovo corso dell'isola di Albarella tra green, sport e tutela dell'infanzia

14:36

Isola, green, sport, natura e bambini. Su questi cinque elementi si fonda il nuovo corso dell’isola di Albarella. La destinazione situata nel Delta del Po ha deciso di riposizionarsi sul mercato, adottando una nuova strategia di marketing che fa leva sullo sviluppo di progetti innovativi negli ambiti della tutela dell’ambiente, dello sport e dell’infanzia.

Un percorso riassunto dal nuovo claim “L’Isola green dove fare sport immersi nella natura”.



“Lo scopo del marchio del gruppo Marcegaglia è di veicolare con un’apposita strategia le proprie caratteristiche peculiari, che la rendono un’isola unica e speciale, facendo vivere ai propri ospiti esperienze sportive e umane indimenticabili a contatto con un ambiente totalmente incontaminato” si legge in una nota.



La strategia

La nuova strategia parte così dal concetto di 'Isola', un territorio circondato dall’acqua, che si distacca da tutto quello che è ordinario e diventa un luogo isolato e meditativo, quasi spirituale, per poi porre l’accento sull’attenzione all’ambiente (con la raccolta differenziata, l'abolizione della plastica, uso di biciclette per gli spostamenti e i progetti di ripopolamento boschivo) e l’offerta turistica.



Green

In ottica green, nel weekend di Pasqua sarà inaugurato il parco avventura ecosostenibile, AlbarellaLand, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, progettato dallo studio Coloco di Parigi all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione degli spazi naturali, chiamato 'Immersi nella natura'. Il progetto ha il duplice obiettivo di promuovere e tutelare l’ambiente naturale dell’isola, investendo su servizi e pratiche green, e prolungare nel tempo la stagione turistica.



Lo sport

Per quanto riguarda lo sport, sull’isola sono presenti 24 campi da tennis, un campo da golf 18 buche, una piscina olimpionica, campi da beach volley, beach tennis, calcio, calcetto e basket, scuola di tiro con l’arco, equitazione, vela-sup-kite. Ci sono poi 2,5 km di percorso attrezzato per il running e l’allenamento a corpo libero all’ombra dei pini marittimi, 10 km di pista ciclabile sospesa tra il mare e la laguna del Delta del Po. Per tutto l’anno saranno organizzati eventi sportivi in collaborazione con il Coni e varie federazioni del territorio.



L'infanzia

Per i bambini sono poi disponibili attività di animazione didattica e laboratori educativi, denominati Steam, pensati per insegnare il rispetto per l’ambiente, l’amore per lo sport, le scienze e le arti.