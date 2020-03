‘What’s Sicily’: il video dei t.o. siciliani per ridare fiducia al mercato

12:26

Un video per sottolineare la bellezza della Sicilia e dei suoi infiniti paesaggi: è l'iniziativa lanciata in rete da un gruppo di operatori siciliani in risposta alle difficoltà che il mercato turistico sta affrontando per via delle restrizioni imposte dal Covid-19.



Il messaggio, si legge su Guidasicilia.it, gioca sulla domanda "What's Sicily?": rispondono direttamente i t.o. mettendoci la faccia e raccontando come la Sicilia sia bellezza, amore, passione ma anche cannoli, natura, storia, gastronomia, vino.



Insomma, spiega Dario Ferrante, ceo di Tour Plus Sicilia e Absolute Sicilia, "un messaggio per dire che nonostante il nostro Paese stia affrontando uno dei periodi più difficili della sua storia recente non dobbiamo dimenticare chi siamo e quanta bellezza ci circonda".



Oriana Davini