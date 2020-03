Visita virtuale a Ercolano: il parco archeologico su Youtube

13:27

Il Parco Archeologico di Ercolano, con il video “Lapilli di Ercolano”, aderisce alla campagna ‘La cultura non si ferma’, promossa dal Mibact.

Con l’hashtag #iorestoacasa è pubblicato, sul canale Youtube del Ministero, un filmato in cui, come riporta HotelMag, il direttore del sito archeologico, Francesco Sirano, attraverso il racconto di indiscrezioni, dettagli, curiosità e approfondimenti storici, guida alla scoperta dell’antica città.



Nella prima parte della ripresa compare il settore dei Fornici, zona in cui si ricoveravano le barche, corrispondente all’area dell’antica spiaggia della città romana, dove nel 1980 avvenne un eccezionale ritrovamento, composto dagli scheletri di circa 300 persone, colte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.



La narrazione prosegue all’interno del Padiglione della Barca, dove si conserva un relitto ligneo carbonizzato. Infine una serie di reperti ritrovati dagli scavi dell’antica spiaggia e dalla Villa dei Papiri che rimandano alla vita quotidiana degli abitanti di Ercolano.