Confronto Mibact e Regioni: i piani per l’industria dei viaggi

14:39

Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si dice soddisfatto dell’incontro con gli assessori regionali al turismo avvenuto in teleconferenza insieme al sottosegretario di Stato, Lorenza Bonaccorsi.

La discussione verteva sul prossimo decreto di aprile, che dovrebbe portare alla definizione di misure ad hoc per il comparto turistico. In primo piano il bonus vacanze da destinare al sostegno del turismo interno, che va strutturato definendone durata, tipologia e modalità di erogazione, prendendo in considerazione anche eventuali sinergie con iniziative già avviate dalle regioni.



Fra gli altri temi sul tappeto, la creazione di un fondo speciale europeo dedicato al turismo e l’ammanco delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno. Franceschini e Bonaccorsi hanno ricordato come sia fondamentale giocare d'anticipo per permettere alle strutture turistiche di essere pronte per la prossima stagione, nel rispetto delle necessarie misure sanitarie che dovranno essere adottate.