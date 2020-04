Spiagge e distanziamento sociale: partono i test in Salento

10:58

Sono partiti in Salento i primi test in spiaggia, per capire come sarà possibile riaprire gli stabilimenti nel rispetto delle misure anti contagio. Lungo il litorale di Porto Cesareo, alcuni dei lidi più gettonati hanno provato a studiare una nuova disposizione di ombrelloni e lettini, che possa aderire alle regole di distanziamento sociale.

Lettini e ombrelloni potrebbero essere posizioniati all’interno di aeree rettangolari per due persone delimitate da corde. Un’operazione che potrebbe portare alla riapertura degli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2020, ma che, come si vede in un video pubblicato su lastampa.it, comporterebbe un sacrificio notevole in termini di capienza.



"Se dovessimo andare ad applicare una distanza maggiore, di 4,50 metri per parte, così come si ventila la perdita di ombrelloni supererebbe il 60% e allora davvero non varrebbe la pena aprire", ha spiegato al quotidiano Giuseppe Mancarella, presidente della Cna Balneari Puglia.