Sardegna: stop ai chioschi aperti tutto l’anno sulle spiagge

13:58

Niente chioschi aperti tutto l’anno sulle spiagge della Sardegna. Come riportato dall’Ansa, lo Stato ha chiesto il giudizio di legittimità alla Corte Costituzionale per vietare questa possibilità. Il provvedimento era stato approvato dalla Regione per favorire la destagionalizzazione dell’offerta sarda, offrendo opportunità in più anche nei mesi di bassa stagione.

Il Governo ritiene infatti che il provvedimento contenga norme su cui la Regione non può legiferare. Per la stessa ragione il Consiglio dei Ministri avrebbe sollevato la questione di legittimità per un'altra legge inerente le spiagge, quella che mette a disposizione dei Comuni costieri gli strumenti per liberare le spiagge dalle alghe durante l'estate, prevedendo lo stoccaggio provvisorio della posidonia in zone idonee della stessa spiaggia o in altri siti nel territorio comunale.