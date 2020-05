Land of Fashion, outlet pronti a ripartire

11:57

Si apprestano a ripartire i cinque outlet village di Land of Fashion. “Riapriamo i negozi per i nostri visitatori, per tutti i dipendenti e i brand nel rispetto di tutte le norme di sicurezza”, annuncia in una nota Volker Stinnes, amministratore delegato del Gruppo Land of Fashion.

Per la ripartenza, gli outlet hanno dovuto rivedere e ripensare il modo in cui la clientela potrà fruire dei villaggi e delle loro proposte.



Gli interventi

I negozi e tutti gli spazi comuni (interni ed esterni) sono stati quindi sottoposti a processi di sanificazione, le boutique degli outlet village sono state dotate di gel igienizzante, entrata e uscita differenziate e guanti monouso, i presidi di vigilanza sono stati ulteriormente rafforzati (anche con l’introduzione del controllo della temperatura corporea), così da poter garantire l’indispensabile distanziamento sociale imposto dall’attuale situazione.



Distanziamento sociale che sarà garantito anche grazie alla conformazione architettonica degli outlet. “Con spazi aperti molto ampi e un ‘impianto urbano’ simile a quello di un antico borgo – precisa il Gruppo -, gli outlet village di Land of Fashion consentiranno ai clienti di fruire, comodamente, della migliore esperienza di shopping possibile, pur con quell’attenzione alla sicurezza e alla salute indispensabile in questo momento storico”.



Raccolta fondi

Il Gruppo Land of Fashion continua, inoltre, a raccogliere fondi per le realtà ospedaliere presenti sul territorio: dopo la donazione di 100mila euro fatta all’Ospedale di Mantova e alla Fondazione Spedali Civili di Brescia, il brand ha deciso di coinvolgere anche i propri clienti.



Per ogni mascherina riutilizzabile e personalizzata, disponibile presso gli Infopoint, il Gruppo donerà una parte del ricavato sarà donato in beneficienza.