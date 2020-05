di Amina D'Addario

"In cima alle risorse del Recovery fund ci saranno le misure per incentivare il turismo, perché tutti i settori sono in crisi, ma i grandi numeri del turismo ripartiranno più lentamente". A spiegare come potranno essere utilizzati i nuovi fondi frutto dell'intesa europea è stato il ministro Dario Franceschini, intervenendo a Porta a Porta.

"Bisogna partire dai settori più in crisi e dai lavoratori più in difficoltà. Penso ad esempio a quello dei tour operator e delle agenzie di viaggi che - ha sottolineato il titolare del Turismo - avranno un reddito uguale a zero finché la gente non tornerà a viaggiareª. Ecco perché, ha aggiunto, gli interventi saranno calibrati "in base alla crisi dei singoli settori".



Le frontiere

Sulla riapertura dei confini Franceschini ha invece aggiunto: "Abbiamo deciso di riaprire le frontiere europee dal 3 di giugno e da diverse settimane stiamo ragionando con gli altri ministri del Turismo per concordare una posizione comune sulle regole sanitarie per chi arriva e chi ospita".