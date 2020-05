Apertura delle spiagge: regione per regione una mappa delle date di opening

12:10

L’Italia del post-lockdown tende ad assomigliare sempre più all’Italia dei comuni, dove ognuno traccia le sue regole. Un esempio su tutti è quello delle aperture delle spiagge ai bagnanti e ai turisti: ogni Regione sta lavorando su date differenti, fra corse in avanti e posizioni più attendiste.

Liguria

In Liguria le spiagge libere e le spiagge libere attrezzate potevano aprire già dal 18 maggio, ma la maggior parte degli stabilimenti sono ancora in fase di allestimento; Ventimiglia è stato il primo Comune della Liguria ad avere aperto, il 17 maggio, le spiagge libere ai residenti, anticipando tutti.



Veneto

Anche in Veneto gli stabilimenti balneari hanno riaperto dal 18 maggio. A Jesolo, sono già arrivati in spiaggia i primi bagnanti. Sabato 23 maggio è confermata l’apertura da parte di Venezia Spiagge.



Toscana

In Versilia i balneari stanno lavorando per allestire spiagge e stabilimenti e qualcuno riapre questo fine settimana. Sono una decina gli stabilimenti balneari di Viareggio (Lucca) che sono pronti a riaprire.



Emilia Romagna

L’Emilia-Romagna ha fissato a sabato 23 maggio l’avvio ufficiale della stagione balneare in riviera: inizialmente prevista per lunedì 25, la riapertura degli stabilimenti balneari è stata anticipata di un paio di giorni per decisione della Regione. Ma molti stabilimenti non son ancora pronti.



Marche

Le Marche hanno già predisposto i protocolli per la riapertura dal 29 maggio della stagione balneare. Le spiagge nel territorio del Comune di Ancona sono state aperte per passeggiate sabato 23 maggio e domenica 24 maggio. Mentre nella limitrofa Falconara marittima il litorale è stato aperto ai cittadini da inizio maggio. Sirolo e Numana hanno riservato gli accessi in tutti i fine settimana di maggio ai soli residenti o domiciliati.



Abruzzo

L’idea è quella di far partire la stagione balneare dai primi di giugno; sulla gestione degli stabilimenti balneari i concessionari dovranno garantire accessi su prenotazione. Per le prenotazioni si punta a una piattaforma digitale che sarà gestita dalla Regione in collaborazione con i titolari degli stabilimenti.



Lazio

Anche nel Lazio le attività degli stabilimenti balneari sono consentite dal 29 maggio. Ma già dal 18 maggio le spiagge del litorale romano sono state riaperte a passeggiate, attività sportive acquatiche (surf, kite surf, canoa, vela in singolo, nuoto) e motorie.



Campania

Tutto fermo ancora in Campania. L’ultima ordinanza regionale, la numero 48 del 17 maggio scorso, ha dato mandato all'unità di crisi regionale di predisporre le misure per la ripresa in sicurezza entro il 25 maggio prossimo.



Calabria

L’ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli ha consentito alle attività relative agli stabilimenti balneari calabresi di ripartire dal 20 maggio.



Puglia

I lidi pugliesi potranno riaprire da lunedì 25 maggio secondo quanto stabilito dall'ordinanza regionale firmata dal governatore Michele Emiliano.



Sicilia

La stagione balneare si aprirà ufficialmente il 6 giugno in Sicilia, ma i lidi saranno aperti da subito per le attività collaterali.



Sardegna

Le spiagge sono accessibili in Sardegna dal 18 maggio, ma la balneazione non è ancora consentita. C’è molta incertezza per le spiagge libere che in regione rappresentano il 75% del totale.