Mirabilandia riprende dal 20 giugno. Rimandata l’apertura del parco acquatico

21:00

Mirabilandia riapre i cancelli dal 20 giugno, per tenerli aperti fino al 2 novembre. In osservanza delle disposizioni della Iaapa e della Regione Emilia-Romagna il parco ha adottato misure straordinarie per la ripartenza.

Sono state messe a punto nuove modalità di fruizione delle attrazioni, una specifica regolamentazione degli ingressi e delle singole file, sanificazioni, obbligo di indossare mascherine per staff e visitatori, e riorganizzati organizzazione gli spettacol e l’accesso ai punti ristoro e agli shop.

In dettaglio, all’interno del parco saranno presenti anche steward che si occuperanno di regolare i flussi e quindi il contingentamento di ingressi e singole aree. E per evitare assembramenti, si incentiveranno le modalità di prenotazione online e sono stati studiati percorsi obbligati e segnaletiche adeguate a favorire i corretti spostamenti. In tutte le aree saranno inoltre presenti dispenser con igienizzanti



Fra le novità, riprogrammati gli show, con un palinsesto tutto nuovo. Arriva al Pepsi Theatre, con sedute opportunamente distanziate, il musical ‘Il Mago di Oz' con un allestimento unico. Appuntamento anche con lo stunt show ‘Hot Wheels City: la nuova sfida’. Ad allietare gli ospiti in piazza della Fama ci saranno anche gli spettacoli ‘Hook Rock’ e ‘The Wild West Show’ con atmosfere Far West dove due ladri saranno smascherati dalle ballerine del saloon. E ancora, 'Katun, il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed, il più alto e veloce launch coaster in Italia e Divertical, il più alto water coaster al mondo. Infine, motori al centro dell’area Ducati World.



“Quest’anno il lungo lockdown ha reso l’apertura di Mirabilandia ancora più attesa. Siamo impegnati a garantire un divertimento sano e sicuro, perché siamo convinti che bambini, ragazzi e adulti meritino occasioni di svago in assoluta spensieratezza, dopo l’esperienza che tutti abbiamo vissuto - spiega Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia -. Volendo offrire a Mirabilandia un intrattenimento di alto livello, come facciamo da 28 anni, abbiamo deciso di rimandare alla prossima estate l’apertura di Mirabeach. Il nostro parco acquatico richiederebbe mesi di lavoro per organizzare una riapertura che garantisca i più alti standard di sicurezza, che arriverebbe a stagione quasi conclusa”.