Quando la gdo aiuta il turismo: l’iniziativa di Penny Market

Penny Market, discount alimentare del gruppo Rewe, lancia "Abbracciamo il Turismo Italiano", un'iniziativa volta a dare un aiuto concreto alla catena di imprese legate alle attività turistiche.

Realizzata con il supporto di Thruexperienc, t.o. partner dell'operazione, il progetto attraverso il portare Sognitaliani.it offre ai clienti di Penny Market possessori di Penny card tariffe scontate su viaggi sensoriali ed esperienze in una selezione di strutture. Inoltre, si aggiunge la visibilità in tutta la comunicazione Penny Market online e offline, inclusa quella in store.



Si parte l'11 giugno con la Puglia e a seguire, dal 25 giugno, il Veneto. "Ci siamo presi l'impegno di contribuire alla ripartenza delle pmi, allargando l'abbraccio alla filiera del turismo messa a dura prova dalla situazione", spiega Nicola Pierdomenico, ceo di Penny Market Italia. O. D.