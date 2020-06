Rilancio del turismo, parte l’iniziativa ‘Test in Alto Adige’

16:24

Un totale di 22mila test rapidi nelle strutture ricettive dell’Alto Adige. La Provincia di Bolzano, insieme all’azienda sanitaria e ai partner del settore turistico, hanno dato il via all’iniziativa ‘Test in Alto Adige’.

“Il sistema di test è pensato per tutti i proprietari, i loro familiari e i dipendenti delle strutture ricettive e di ristorazione per aumentare il livello di sicurezza e ridurre al minimo le infezioni - si legge in una nota -. Il costo viene ripartito tra gli operatori del settore turistico e la provincia. Il progetto si pone l'obiettivo di prevenire il più possibile i contagi indicando anche un modo di procedere ben definito nel caso in cui i test si rivelassero positivi”.



I primi testi verranno effettuati a Tirolo, Scena e Merano. I test saranno disponibili anche per gli ospiti, su base volontaria.