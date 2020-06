15:05





Un’estate all’insegna del turismo interno. Quella del 2020 sarà una stagione insolita, dove la parola d’ordine sarà probabilmente ‘Italia’. TTG Italia dà il via così a una serie di puntate di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) dedicate alle diverse regioni.



Per l’esordio, i fari del podcast di TTG Italia si puntano sul Piemonte, con 5 luoghi da scoprire in grado di stupire anche i viaggiatori più smaliziati.