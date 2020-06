Viaggi nella Penisola: stime incoraggianti per le prossime settimane

10:37

La strada per la piena ripartenza del turismo in Italia è ancora lunga, ma le prossime settimane potrebbero segnare una parziale inversione di tendenza.

Queste le considerazioni inevitabili dopo la lettura del bilancio della Coldiretti per il mese di giugno, che segna un calo di presenze italiane del 54% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con un conseguente impatto negativo su un settore che, spiega agi.it, conta 612mila imprese e 2,7 milioni di lavoratori.



Gli effetti della pandemia

In tutto sono quasi 4 milioni gli italiani che hanno rinunciato alla vacanza in questo mese che sta per concludersi, sia per le difficoltà economiche sia per le preoccupazioni legate alla pandemia. Preoccupazioni che, spiega la Coldiretti, hanno bloccato anche gli arrivi dalla gran parte degli oltre 6 milioni di visitatori internazionali che scelgono questo mese per visitare l’Italia.



Vacanze per 34 milioni di italiani

Migliori le prospettive per i prossimi mesi estivi, anche grazie a un quadro sanitario molto più rassicurante rispetto alle scorse settimane. Tuttavia, spiega l’analisi Coldiretti/Ixè, i 34 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza nell'estate 2020 - con un calo del 13% rispetto allo scorso anno – non potranno compensare del tutto l’assenza di una componente fondamentale del nostro turismo: quella statunitense.