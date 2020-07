Leolandia, tornano gli spettacoli in compagnia di Bing e Masha e Orso

19:30

Si apre il sipario sulla nuova stagione di spettacoli a Leolandia. Riprenderanno domani, 18 luglio, gli eventi dal vivo, con 3 show inediti a cui si affiancano 2 evergreen e gli incontri live con Masha e Orso e Bing e Flop.

Novità della stagione 2020 sono: Leo e la Pietra Parlante, in scena sul palco Minitalia; Il Bottino di Cowboy Town, sul palco di Cowboy Town; e I Racconti di Leolandia, spettacolo che ripercorre le atmosfere dei musical di Leolandia del passato.



Tornano, poi, la Leggenda di Cowboy Town e Il Regno di Kamau. Riconfermati anche gli appuntamenti con Bing e Flop, protagonisti di un mini-live show in esclusiva per Leolandia in scena sul palco dei Pirati, e Il Circo della Foresta, nuovo spettacolo di Masha e Orso in versione circense.



Per garantire le misure di sicurezza anti Covid, tutti gli spettacoli si svolgeranno all’aperto, nei palchi allestiti alla Riva dei Pirati, a Cowboy Town, nella Foresta di Masha e Orso e davanti alla Minitalia.