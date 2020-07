A Cortina il rifugio con le camere tutte vetro per ammirare le stelle

17:13

Nell’anno della riscoperta della montagna per le vacanze estive, soprattutto se in versione alto di gamma, anche i rifugi salgono in cattedra per offrire esperienze dedicate ai clienti alto spendenti.

Pubblicità

Un’esperienza del tutto particolare è quella messa in campo dal rifugio Col Gallina, sopra Cortina, a poche centinaia di metri dal passo Falzarego, 2.055 metri di quota.



Il rifugio, oltre alle camere tradizionali, mette a disposizione dei clienti la Starlight Room, camera mobile posizionata lontana dal rifugio, in posizione panoramica. La camera è realizzata in legno di abete e ha pareti in vetro: inoltre ruota su se stessa di 360° per godere in ogni momento della migliore prospettiva e seguire passo passo il movimento degli astri.



L’esperienza inizia al tramonto, quando gli ospiti vengono accompagnati in camera, dove passano la serata con una cena rustica e proseguono abbandonandosi alla luce delle stelle che via via si accendono.