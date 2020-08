Le vacanze ‘vicine’ degli italiani: la fotografia di Airbnb

di Livia Fabietti

15:58

Airbnb ha fotografato le vacanze degli italiani e, tenendo conto delle prenotazioni effettuate tra il 1 aprile e il 14 maggio, ha confermato le previsioni fatte nel mese di maggio: il trend dell'estate 2020 sono le vacanze in Italia.

Il numero di connazionali che ha deciso di prenotare un alloggio sulla piattaforma e trascorrere le ferie entro i confini nazionali è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le mete predilette? Si punta sul turismo di prossimità ovvero su destinazioni raggiungibili entro le quattro ore di viaggio da casa. Grande boom per l'entroterra, in forte crescita rispetto al 2019. In cima alla classifica figurano la Costa Etrusca, la Liguria, il Trentino-Alto Adige, il Lago di Como e la Sardegna.