Viaggio in Italia, arriva lo spot del Mibact per il turismo interno. Il video

08:45

“Giusto tornare a viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro Paese e del suo patrimonio culturale, ma bisogna farlo in modo consapevole rispettando ogni misura di prudenza e sicurezza prevista dalle norme”.

Così dice il ministro per i Beni e le attività e per il Turismo, Dario Franceschini, nel giorno in cui il Mibact ha lanciato il nuovo spot per promuovere il turismo di prossimità in questa estate. Lo spot, in onda sulle reti Rai da questa settimana, viene affiancato da una campagna digitale che promuove le località del territorio nazionale attraverso le collezioni di archivi, biblioteche e musei.



Le immagini dello spot , disponibile a questo link, promosso dal Mibact in collaborazione con Enit e il Centro Sperimentale di Cinematografia, è stato realizzato dal regista Paolo Santamaria. Il video, concepito e realizzato durante il periodo del lockdown e i primi giorni della riapertura, è stato girato con una troupe essenziale e adotta un linguaggio innovativo nella comunicazione istituzionale turistica, con una tecnica minimale, repentina e pop.



La campagna si propone di incentivare il turismo interno e sostenere le imprese turistiche, in linea con le misure promosse dal Mibact, a partire dal “Bonus Vacanze” che a un mesa dalla sua entrata in vigore è stato già scaricato da un milione di famiglie per un valore complessivo di 450milioni di euro.



Mare, montagna, patrimonio culturale, tradizioni, sapori e bellezza scorrono veloci nello spot, che viene diffuso a poco meno di un mese dall’entrata in vigore del Bonus Vacanze, e raccontano l’Italia attraverso luoghi riconoscibili ma non immediatamente identificabili.