di Oriana Davini

08:04

Promuovere il turismo congressuale, le fiere e il Mice: approvato il nuovo dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enit riparte per portare all'estero la proposta di un turismo in Italia che concilia lavoro e divertimento.

Partiranno a ottobre i workshop organizzati dall'agenzia italiana per il turismo in 12 Paesi: Austria, Canada, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Usa.



L'obiettivo è riportare la Penisola sui numeri Pre-Covid, quando nella classifica mondiale del Turismo congressuale era nella top 6 con 550 meeting internazionali organizzati nel 2019, in crescita del 5,4 per cento, e un giro d'affari per i viaggi congressuali di 874 milioni di euro (più 7,2 per cento sul 2018).



Il piano di Enit

La promozione riguarderà mice, lusso, leisure e active, con specifiche attività segmentate per mercati e target mirati, tra cui mice e wedding a novembre. Proprio il mice negli ultimi anni si è rivelato un settore trainante, al quale Enit destina il 30 per cento del budget complessivo.