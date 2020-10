Le prime cifre della pandemia: ecco le regioni più penalizzate

10:41

La pandemia sta colpendo drammaticamente l’incoming di tutte le regioni italiane, ma ce ne sono cinque in cui la spesa turistica è crollata. Sono Veneto, Lombardia, Sicilia, Toscana e Lazio. Regioni più penalizzate delle altre per il loro alto tasso di internazionalizzazione: fino al 50% dei loro turisti era, infatti, di provenienza dall’estero. Tutte persone che non si possono più spostare, a causa del blocco dei voli. Il risultato, spiega Il Sole 24 Ore, è che il crollo della spesa turistica nelle cinque regioni da gennaio ad agosto è stato di una decina di miliardi su un totale di 16.

Il Veneto perde due terzi dei turisti

La situazione peggiore è quella che sta vivendo il Veneto, dove quasi due terzi dei clienti sono europei. Qui in otto mesi sono andati persi addirittura 9,3 milioni di arrivi, che avrebbero generato circa 36,5 milioni di pernottamenti.



In Lombardia, invece, mancano all’appello 6,6 milioni di arrivi, in Toscana 6,1 e in Lazio 4,8 milioni.



In fumo oltre 48 milioni di arrivi

In base alle stime elaborate da Demoskopica su dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope) l’Italia ha perso oltre 48 milioni di arrivi, meno 51,1% sullo stesso periodo dello scorso anno, e ben 173,5 milioni di presenze (-52,5%).