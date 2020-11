Mibact, online il bando per il rilancio culturale e turistico dei borghi

17:31

È online l’avviso pubblico ‘Borghi in Festival - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori’ per la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale dei piccoli comuni italiani.

Pubblicato sul sito dedicato borghinfestival.beniculturali.it e sui portali istituzionali della Direzione Generale Creatività Contemporanea e della Direzione Generale Turismo del MiBact, il bando dal valore di 750.000 euro si propone, in particolare, di creare opportunità di sviluppo attraverso l’incubazione di imprese culturali, creative e innovative di comunità, di rafforzare l’offerta turistica dei territori e di promuovere le eccellenze dei borghi italiani.



Gli altri obiettivi

Tra gli obiettivi anche la valorizzazione e il sostegno di contenuti innovativi nelle attività di educazione e formazione, nonché lo sviluppo di approcci progettuali integrati pubblico- privato, per incentivare progetti orientati alla sostenibilità e all'accessibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.



I destinatari

Destinatari del bando sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO), con preferenza per quelli identificabili come aree prioritarie e complesse, nelle quali maggiore è l'esigenza dell'intervento pubblico.



Il bando intende favorire progettualità basate su approcci integrati. I Comuni possono infatti partecipare singolarmente, o in rete tra loro, e sono tenuti a costituire partenariati con almeno un ente non profit e con almeno un soggetto co-finanziatore. Il finanziamento erogabile prevede un limite massimo di 75.000 euro per i Comuni che partecipano singolarmente e di 250.000 euro per i Comuni che partecipano in rete.



I partecipanti avranno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti, che dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2021. I progetti potranno prevedere, tra le altre attività, incontri, seminari, laboratori, mostre, rassegne, giornate di formazione, realizzazione di piattaforme o applicativi digitali, attività culturali e creative con particolare attenzione all'innovatività, alla sostenibilità e alla accessibilità delle proposte, al coinvolgimento della cittadinanza e all'impatto sul territorio.



I progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021.