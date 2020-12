Convention Bureau Italia, rinnovato il Protocollo d’Intesa con Enit

12:57

Convention Bureau Italia ha rinnovato la firma del Protocollo d’Intesa con Enit. Viene confermata così la collaborazione strategica tra le due realtà di promozione turistica nazionale.

Pubblicità

Punto chiave del Protocollo d’Intesa - rinnovato nel corso di un incontro live straming tra i soci Cbi - è quello di ricostituire il Tavolo di Coordinamento delle Azioni per lo Sviluppo dell’Offerta Congressuale, un organo fondamentale, fa sapere in una nota Cbi, per puntare a un rilancio concreto e operativo del settore Mice italiano.



Tavolo di Coordinamento che ha aumentato il suo peso specifico istituzionale grazie all’adesione in diretta, di Andrea Corsini, assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio dell’Emilia-Romagna.



Un’adesione che di fatto implica un trait d’union fondamentale tra il Tavolo di Coordinamento e le istituzioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presieduta proprio dall’Emilia Romagna.



“Siamo molto soddisfatti del rinnovo del protocollo d’intesa con Enit – ha annunciato la presidente Cbi Carlotta Ferrari -, oltre a gettare le basi per una serie di attività promozionali che si terranno congiuntamente nel 2021, si tratta di un passaggio fondamentale che, per quanto formale, ci consente, soprattutto grazie alla riapertura del Tavolo di Coordinamento, di strutturare in modo rinnovato e concreto anche il rapporto con le Regioni e con le istituzioni in generale”.



“Ci sarà sicuramente un’attenzione maggiore da parte di Enit riguardo al piano 2020/2021 per supportare il Mice, indubbiamente uno dei settori che sta soffrendo di più in questo difficile periodo che sta vivendo tutto il settore turistico - ha aggiunto il presidente Enit, Giorgio Palmucci, collegato da remoto -. Grazie al rinnovo del Protocollo d’Intesa con CBItalia, ma soprattutto anche attraverso il lavoro che effettueremo al Tavolo di Coordinamento, faremo in modo che il segmento del Mice possa finalmente tornare a pieno regime”.