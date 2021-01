'Bolle' per gli eventi sportivi: una speranza per il turismo

19:33

Nel 2020, in piena emergenza sanitaria, Walt Disney World in Florida è stato trasformato in una sorta di bolla per ospitare le ultime partite di stagione dell'Nba, il campionato di basket americano. Nei prossimi mesi Indianapolis ospiterà il campionato di basket maschile usando un sistema simile per proteggere giocatori e staff.

C'è quindi un'opportunità per le destinazioni di tornare a fare business turistico trasformandosi in hub sportivi? Se l'è chiesto Skift, perché è evidente che se le squadre non devono spostarsi di città in città per giocare le partite si elimina una grossa fetta di rischio di contagio.



Ed è anche chiaro che contratti di questo genere portano reddito: basta pensare a pernottamento e pasti per il settore alberghiero e poi all'indotto.



Quali sono i servizi che le destinazioni devono però offrire? Aiuta l'aver già ospitato grandi eventi sportivi ma i fattori chiave sono tre: in primis, le infrastrutture e l'esperienza per ospitare un grande evento sportivo; posti letto sufficienti in hotel e strutture ricettive; capacità di mettersi alla prova.



Oriana Davini