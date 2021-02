14:48

Nuovo assetto societario per Destination Italia. Si è infatti conclusa in questi giorni l’operazione di management buyout che ha portato l’azienda controllata da lastminute.com e Intesa Sanpaolo ad avere ora come azionista di maggioranza la Lensed Star, società controllata appunto dal management. Si tratta di un’operazione accompagnata anche da un aumento di capitale per potere superare l’emergenza Covid e farsi trovare pronta per avviare i piani di sviluppo.

“Dopo il completamento degli aumenti di capitale – si legge inuna nota - Lensed Star controlla il 67,56% del capitale, lastminute.com si assesta al 24,9%, Intesa Sanpaolo al 6,36% e Marco Ficarra all’1,18%. I soci fondatori restano pertanto solidamente nel capitale e hanno confermato il loro impegno futuro nell’azienda. In particolare, Intesa Sanpaolo e lastminute.nv, oltre a rimanere come soci, hanno affiancato Destination nelle operazioni che hanno consentito di rifinanziare adeguatamente la società”.



L’operazione consente, inoltre, alla società di rientrare nei criteri di idoneità per l’accesso ai finanziamenti riservati alle pmi italiane del turismo colpite dalle conseguenze della pandemia.