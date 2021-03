Nuovo Dpcm, entro domani la firma di Draghi

10:42

È previsto entro domani il varo del nuovo Dpcm con le misure anti-Covid valide fino a Pasqua. Come anticipato su questa agenzia, le restrizioni inserite nel decreto saranno in vigore per un mese, dal 6 marzo al 6 aprile.

Il nuovo Dpcm non prevede alcun allentamento delle misure di contenimento e manterrà il sistema dei colori per dividere le regioni italiane, con l’aggiunta della zona “arancione scuro”.



Spostamenti

Per quanto riguarda gli spostamenti, come previsto dal decreto varato dal Cdm il 22 febbraio, non sarà possibile raggiungere una regione diversa da quella di residenza fino al 27 marzo. E il divieto, anticipa ilsole24ore.com, potrebbe essere ulteriormente prorogato.



Per quanto riguarda le seconde case, non sarà possibile raggiungere quelle situate nelle zone “arancione scuro” o “rosse”.