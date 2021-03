Friuli Venezia Giulia, un tesoro ancora nascosto

13:35

Spazi aperti, sostenibilità e sicurezza, cultura, natura ed enogastronomia. Il Friuli Venezia Giulia si presenta con queste carte a ITB Berlin Now, per catturare l'attenzione del mercato tedesco attraverso proposte di turismo lento con attività ed esperienze sul territorio.

"Undiscovered treasure": così ha definito la regione Oliver Graue, caporedattore di BizTravel, nell'ambito della presentazione di PromoTurismoFvg alla manifestazione fieristica in edizione digitale, "una meta diversa e con molto potenziale, facile da raggiungere anche in auto, esattamente quello che cercano i turisti tedeschi".



Sul tema "Friuli Venezia Giulia, the emerging destination in Northern of Italy - The new luxury of wide open green spaces and travel bubble between the Dolomites, the Collio vineyards and the Adriatic Sea" l'evento promozionale ha presentato le caratteristiche salienti dell'offerta turistica di richiamo: bellezze naturali, esperienze possibili lungo i 130 chilometri della costa e su Alpi e Dolomiti, oppure attraverso le città, i patrimoni Unesco, la varietà della tradizione enogastronomica.



A tutto questo si aggiungono i principali progetti che riassumono l'anima transfrontaliera del Friuli Venezia Giulia, quali Alpe Adria Trail e ciclovia Alpe Adria, Made e Walk of Peace, che lo scorso ottobre, assieme alla Slovenia, ha ottenuto il titolo di miglior progetto Interreg. S. P.