Palmucci, Enit:

16:24

Nuove azioni per rilanciare il mice, settore messo in ginocchio dalla pandemia, ma anche dallo smart working e dalle nuove tecnologie. Ad anticipare una delle linee guida del nuovo piano dell'Enit che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni è stato il presidente Giorgio Palmucci (nella foto).

"Il settore degli eventi - ha detto intervenendo al convegno 'Turismo e piano di ripresa Ue' - ripartirà molto probabilmente più tardi rispetto ad altri ed è per questo che, nel piano 2021 che abbiamo presentato nei giorni scorsi al ministro Garavaglia, abbiamo previsto un incremento delle azioni di comunicazione e di supporto al Mice da parte dei nostri 28 uffici nel mondo".



Un cambio di prospettiva rispetto al passato: "Nel complesso delle attività svolte da Enit avevamo circa un 30% delle risorse rivolto al Mice, invece ora - ha precisato Palmucci - prevediamo di investire maggiormente sul settore e di sostenerlo anche dal punto di vista dell'organizzazione degli eventi in digitale".



Per quanto riguarda Italia.it, Palmucci ha invece spiegato che il sito "è in una fase di totale revisione", ma che anche "in una situazione di obsolescenza" ha registrato 1,2 miliardi di visite nel corso del 2020. A.D.A.